Milan-Roma, Maldini: "Le assenze sono un problema, ma non ci tiriamo indietro"

Torna la Serie A, tra il caos Covid-19 e le partite non disputate, e a San Siro va in scena alle 18.30 Milan-Roma. Prima del fischio d'inizio il dirigente rossonero Paolo Maldini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MALDINI A DAZN

Si è fatta un'idea della situazione confusionaria, voi arrivate con qualche assenza importante.

"Sarebbe il caso di arrivare ad una decisione comune, ad un documento che faccia sì di arrivare a fine campionato e che sia approvato dal governo. Il documento è stato prodotto. Bisogna sedersi e cercare di affrontare le partite con le assenze. Oggi abbiamo tante assenze in difesa. È un problema sì, ma non ci tiriamo indietro".

Il Milan si sente penalizzato?

"Non ci sentiamo penalizzato, ogni Asl ha la competenza della propria regione. E fin quando non ci sarà un documento comune i trattamenti saranno dispari ma non mi sento penalizzato".

È il momento dello step successivo?

"L'anno scorso ho provato a spingere l'idea di arrivare al titolo, era un azzardo ma a volte devi mirare al massimo. Solo avendo obiettivi molto grandi puoi arrivare al massimo. All'inizo ridevo perché non ci davano tra le prime quattro, sapevo che quest'anno eravamo più forti dell'anno scorso. Non possiamo pensare purtroppo al Milan di Berlusconi, questo deve essere un Milan sostenibile quindi non vi aspettate colpi da parecchi milioni. Cercheremo di essere sostenibili".

Botman?

"È un bravissimo calciatore, che ha un contratto col Lille. Non è l'unico bravo e forse l'unica necessità adesso è proprio un difensore dopo l'infortunio di Kjaer. Poi se prenderemo un prestito o una soluzione definitiva sarà in base al prezzo e al tipo di giocatore"