VIDEO - Mourinho ancora contro i giornalisti: «Nessun problema con Zaniolo e Mkhitaryan, basta con le c***ate»

Da quando è arrivato a Roma sono il suo bersaglio preferito e come sempre risponde a modo suo alle critiche. José Mourinho punta ancora il dito contro i giornalisti e nella conferenza stampa al termine di Genoa-Roma si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Prima prende spunto dalla partita di Mkhitaryan: "Nelle ultime due settimane sembrava fosse diventato scarso... Ho letto anche qualcosa di un problema tra me e lui, che avevamo litigato... Oggi è stato il migliore in campo e sicuramente domani la storia sarà diversa"

In coda, ad una domanda su Zaniolo, Mourinho motiva la sua scelta di lasciarlo in panchina per tutti i 90' per poi chiudere polemicamente la conferenza: "Questa settimana, forse per colpa sua, ho letto che ho avuto problemi con Mkhitaryan, con Zaniolo, con tutti. E dopo il primo gol vicino alla panchina sembrava avessimo vinto la Champions...". Il riferimento è alla notizia riportata di un diverbio avvenuto in settimana, durante un allenamento, tra Zaniolo e lo stesso Mourinho. La conclusione è lapidaria: "Roma è divertente, ma ora basta leggere c***ate..."

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA DI MOURINHO