Genoa-Roma, MOURINHO: «A Felix ho promesso un paio di scarpe... Sarebbe stato frustrante non vincere, Mkhitaryan migliore in campo e Zaniolo tornerà» (AUDIO e VIDEO)

Queste le dichiarazioni di José Mourinho, allenatore della Roma, al termine del match con il Genoa:

MOURINHO A DAZN

Partiamo dall'immagine di Felix che è venuto ad abbracciarla. Immagine più bella?

Gli avevo promesso di comprargli delle scarpe che costano tanto, 800 euro, non posso dire la marca. Ed è venuto a dirmi di non dimenticarlo. Domani mattina le comprerò, poi nel pomeriggio gioca la Primavera e mi dispiace per mister De Rossi ma Felix non giocherà con loro.

Primo tempo bloccato?

Primo tempo bloccato ma con qualità di gioco e dominio, mancava verticalità, ma siamo sempre stati in controllo e in possesso palla. Tanti hanno giocato bene, ma Mkhitaryan ha giocato in quel ruolo una partita fantastica. Nel secondo tempo loro si sono abbassati ancora di più e c'era meno spazio, lì ho pensato che Felix ha un profilo diverso. Per questo è entrato anche con Cagliari e Milan, ho pensato che col suo fisico poteva aiutare e ha creato difficoltà. Ed oggi ho pensato che poteva aiutare e l'ha fatto. La squadra ha giocato bene.

Cosa ha pensato la prima volta che ha visto Felix?

La Primavera lavora vicino a noi nel campo sintetico, non abbiamo tanti campi naturali e questo è un handicap per la crescita. Lui viene da noi dall'inizio della stagione. Mi ha impressionato la sua freddezza davanti alla porta, non è tecnicamente un fenomeno ma è freddo. Mi ha colpito anche la sua umiltà. Qualche volta nelle nuove generazioni incontri ragazzi che non hanno umiltà e pensano di sapere tutto, lui invece 'mangia' tutto e ha un'evoluzione fantastica. Mi dispiace per mister De Rossi ma anche lui sarà contento per il ragazzo.

Anche El Shaarawy ha offerto una prestazione di sacrificio, ma penso tutta la squadra.

Felix cambia la dinamica del gioco quando entra, trova una squadra che ha corso tanto, Tammy e Shomurodov anche senza creare tanto e segnare hanno creato lavoro. Karsdorp ha giocato molto molto bene, El Shaarawy ha fatto uno sforzo tremendo per adattarsi perché è un'ala pura. Questo ragazzo ha intensità, ha portato un'intensità diversa alla squadra, dà un'altra marcia alla squadra. Ho pensato che potevamo vincere, mi è passato il pensiero del pareggio e sarebbe stato frustrante non vincere ma comunque avevo sensazioni positive. Contro il Venezia anche abbiamo fatto una buona partita, ma venivamo da una serie di risultati difficili e anche i giocatori penso sentissero la pressione.

Zaniolo come sta? Come mai non ha giocato? Dove lo vedrebbe in questo modulo?

La rosa non è stata costruita per giocare con questo modulo, questa è la verità. Questa domanda si può fare anche su Perez, El Shaarawy e Mkhitaryan. Con le difficoltà che abbiamo dobbiamo trovare un modulo per giocare senza terzino sinistro che non abbiamo, è complicato. Per Nicolò la posizione migliore sarebbe giocare come uno dei due attaccanti ma con più spazio per giocare: quello che ho sentito nel secondo tempo era il Genoa più basso, con più fatica, c'era meno spazio, ma più gente nella zona centrale e ho pensato che Felix era più diretto e verticale. Sono lì in panchina, con tutta l'esperienza guardo tutto e mi ha colpito che i giocatori in panchina hanno festeggiato quel gol, il primo e il secondo. Ho sentito esattamente il contrario di un atteggiamento negativo, significa che è un giocatore di squadre e vuole esserlo. Giovedì o domenica, o tutte e due, avrà la possibilità di giocare perché è bravo

E' più sereno? Cosa significa per la Roma ripartire?

Sono sereno perché ho vinto (ride, ndr). Abbiamo lavorato tanto bene in settimana, ieri ho detto che il lavoro della settimana era andato nella spazzatura ma non era vero: ho messo Veretout al posto di Cristante e ho spostato Mkhitaryan. L'unica cosa che Mkhitaryan non ha fatto è stato il gol ma ha giocato tanto e, secondo me, è stato il migliore in campo. A centrocampo abbiamo giocato con 3 giocatori che vogliono palla. Sono contento di questa opzione, oggi è uno di quei giorni in cui quando un allenatore torna a casa si sente bravo.

Shevchenko?

Mi ha fatto un regalo tradizionale che si fa in Inghilterra, una bottiglia di vino rosso. Ovviamente sono contento per me, mi dispiace per lui. Un giorno sarà il contrario. Questa è la vita. Abbiamo parlato tanto, è innamorato di questo mestiere pazzo, è contento di questa sfida e che vinca tanto.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Felix, ha scelto di restare a Roma e di rifiutare la convocazione in nazionale.

È stata una sua decisione, sentiva di aver bisogno di imparare e lavorare. Lui ovviamente vuole andare in Nazionale, ma vuole andarci con una maturità importante. Vuole lavorare fino alla fine della stagione e non perdere opportunità di stare con noi, è una richiesta sua. Penso che un giocatore debba avere l'opportunità di scegliere cosa sia giusto da fare. E secondo me questa è la scelta giusta: lavorare con noi e crescere con tranquillità. Un giorno la sua Nazionale avrà un giocatore finito, non un ragazzino che dovrà imparare tanto come lo è adesso.

La partita, quanto pesa questa vittoria, anche per il modo in cui è arrivata?

Se oggi non avessimo vinto, ci sarebbe stata grande frustrazione, per come abbiamo giocato sarebbe difficile dire di aver giocato bene senza una vittoria. La verità è che anche senza i due gol, la squadra avrebbe giocato bene. Il risultato ovviamente è importante per la classifica. La squadra è in costruzione, ci sono giocatori che devono migliorare, qualche risultato negativo non sono un dramma, non sono la fine del mondo ma eravamo in un momento di difficoltà e volevamo tornare all'Olimpico giovedì con una faccia diversa. Era importante anche per i tifosi, giovedì è una partita decisiva per la qualificazione in Conference League e questa vittoria di oggi ci dà uno stato d'animo diverso.

La posizione più bassa di Mkhitaryan, ruolo che ha già fatto al Dortmund e in Nazionale può rappresentare un valore per la Roma.

Non è stato lei a dirlo, ma nelle ultime due settimane sembrava fosse diventato scarso... Ho letto anche qualcosa di un problema tra me e lui, che avevamo litigato... Oggi è stato il migliore in campo e sicuramente domani la storia sarà diversa. Ieri ho detto che il lavoro della settimana era andato nella spazzatura ma non era vero: l'unico cambio che ho fatto è che non ha giocato Cristante ma Veretout in mezzo e Mkhitaryan più indietro. Ho pensato con Veretout, Mkhitaryan e Pellegrini a centrocampo, se fosse stata una partita in cui avevamo il possesso della palla, l'avversario non l'avrebbe mai vista. Se fosse stata una partita dove l'avversario tiene il pallone e noi la perdiamo spesso, saremmo stati in difficoltà perché nessuno dei tre è un giocatore di forza fisica. Ho pensato che avremmo potuto far bene così e Mkhitaryan ha tutto, ha esperienza, tecnica e condizione fisica, come si è visto nel primo gol. Quello che è stato più importante per me è stata la sua forza psicologica perché ho capito già che a Roma non è facile: un giorno sei incredibile e l'altro sei scarso. Per me ha fatto la differenza la sua forza è la sua personalità, perché a centrocampo ha fatto una grande partita.

Ha azzeccato tutte le mosse. Che momento sta vivendo Zaniolo e ci può essere spazio per lui?

Prima di tutto non era lo schema che volevo sviluppare per la squadra, men che meno volevo giocare con un centrocampo a 5 con 3 centrali e 2 terzini. Abbiamo adattato El Shaarawy lì per cercare di equilibrare una squadra che è squilibrata in questo momento, visti i tanti problemi che abbiamo. Il problema non è Zaniolo, né Carles Perez, nemmeno El Shaarawy che è un'ala e ha giocato in un altro ruolo. Nemmeno Mkhitaryan che ha giocato in un'altra posizione, ma sono contento di loro

Non lo vede nemmeno come mezzala?

Con il tempo per lavorarci sopra si, lo vedo anche come uno dei due attaccanti, è un ruolo che può fare. Avevo pensato anche di mettere Zaniolo e Felix insieme in attacco al posto di Abraham e Shomurodov, però poi ho visto che il Genoa si era abbassato. C'era poco spazio per giocare, c'era Badelj che si abbassava tra i 3 difensori centrali, erano già in 5 in difesa... Ho pensato che non era la partita per Nicolò, che ha bisogno di spazi e non è per lui giocare in zone centrali . Non c'è problema, sicuramente giocherà giovedì o domenica, oppure entrambe le volte. Questa settimana, forse per colpa sua, ho letto che ho avuto problemi con Mkhitaryan, con Zaniolo, con tutti. E dopo il primo gol vicino alla panchina sembrava avessimo vinto la Champions... Roma è divertente, ma ora basta leggere c***ate...

MOURINHO A ROMA TV+

Vittoria ultra meritata, sarebbe stato un peccato non vincere questa partita, una frustrazione. Abbiamo giocato bene, potevamo segnare prima. La squadra aveva bisogno di dimostrare questa forza psicologica e questo spirito di andare sempre alla ricerca del risultato. Mi è piaciuto il modo giocare, di pensare e di interpretare la gara

Gran gara di Mkhitatryan e tanto equilibro in campo…

Abbiamo giocato bene e controllato ogni momento di gara. Karadorp e ELSha hanno giocato tanto, così come gli attaccanti che si sono mossi tanto. Però se non segni e magari prendi gol con un contropiede o una palla inattiva vai a casa con una sconfitta. Oggi abbiamo avuto la stella di Felix, ci prendiamo questi punti che sono importanti per noi

A proposito di Felix, ci sono tanti ragazzi giovani nel gruppo…

Si, lo stesso Bove che ha giocato due minuti ma fatti bene. Ha preso la palla, pressato alto e recuperato palla. Ha un atteggiamento positivo. Mi piace vedere i ragazzini con voglia e umiltà, mi piace dargli la possibilità di giocare