Mourinho, frecciata sulla presenza dei giornalisti in sala stampa: "Come mai qui è pieno e all'Olimpico non possono entrare?"

Frecciata in pieno stile Mourinho nella conferenza stampa post partita di Juventus-Roma: in riferimento alla polemica sollevata dopo il derby con il delegato della Lega Serie A sulla presenza dei giornalisti in sala stampa, lo Special One è tornato sulla questione proprio nel corso della conferenza dell'Allianz Stadium: "Come mai qui la sala è tutta piena e da noi non possono entrare?".

Al tecnico è stato dunque spiegato che dalla prossima partita all'Olimpico sarà possibile per i giornalisti tornare in sala stampa alla fine dei match. Secondo quanto si apprende, infatti, ai club verrà data la disponibilità di ospitare un numero di giornalisti proporzionale agli spazi disponibili.