VIDEO - La discussione di Mourinho con l'addetto stampa della Lega: "Allora parla con Sarri..."

Arriva anche il video della discussione che ha visto protagonista José Mourinho e l'addetto stampa della Lega di Serie A dopo il derby di ieri. Nelle immagini riprese si sente l'allenatore della Roma rivolgersi così al delegato: "Per ogni squadra cambia?". "Questa è la modalità che ha scelto la Lazio", la risposta.

Ancora il tecnico: "Ha scelto la Lazio per il suo allenatore...io voglio parlare con la stampa", riferendosi alle modalità della conferenza stampa che prevedeva di mandare le domande via sms. Quindi la risposta: "Ha scelto la Lazio perché in casa". "Ok, allora parla con lui..." la chiusura di Mourinho che poi se ne va.