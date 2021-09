Lazio-Roma, Mourinho contro la Lega Serie A in conferenza: "Dovete rispettare il lavoro dei giornalisti"

Tensione nella consueta conferenza stampa al termine del match tra José Mourinho e il delegato della Lega Serie A. Dopo il ko per 3-2 nel derby, secondo quanto fa sapere su Twitter il giornalista della Rai Aurelio Capaldi, il tecnico portoghese ha avuto un colloquio animato con il delegato della Lega ("Dovete rispettare il lavoro dei giornalisti", le parole dell'allenatore) poiché quest'ultimo ha chiesto alla stampa di uscire dalla sala e di mandare le domande via sms su richiesta della Lazio.

“Dovete rispettare il lavoro dei giornalisti!” Lo ha detto Jose’ Mourinho al delegato della Lega serie A (colloquio animato) che chiedeva alla stampa presente in conferenza di uscire e di mandare le domande via sms su richiesta della Lazio, come non avviene quasi mai! — Aurelio Capaldi (@AurelioCapaldi) September 26, 2021

José Mourinho ha lasciato l'impianto infuriato disertando l'abituale conferenza stampa post partita per non aver gradito le modalità con le quali si sarebbe dovuta svolgere, ovvero con domande solo dei giornalisti collegati da remoto e senza quelle di chi era in presenza.

«Voglio parlare con la stampa, loro non lo sono?» ha urlato il portoghese indicando i giornalisti di Rai e Sky Sport presenti all'interno della sala stampa e chiedendo di fare la conferenza fuori dalla sala. Permesso non arrivato e da lì è scattata la lite con il delegato della Serie A che ribadiva come fosse la Lazio a gestire le modalità di svolgimento della conferenza. I toni sono diventati accesi. «Questo regolamento mettetevelo nel c...», ha risposto infuriato Mourinho andando via, mentre la Lazio faceva sapere che queste modalità erano state comunicate con tre ore di anticipo alla Roma.

(ansa)