Roma-Sassuolo, Djuricic: "Giochiamo con coraggio, peccato per il risultato"

Al termine di Roma-Sassuolo, ha parlato anche Filip Djuricic, commentando la sconfitta per 2-1 dei neroverdi. Le sue dichiarazioni:

DJURICIC A DAZN

"Non so perché parto sempre così forte. Ho fatto bene l'anno scorso per 7-8 partite prima del Covid. Anche quest'anno sono partito bene e devo continuare sullo stesso ritmo. Ho fatto 2 gol in 3 partite e dobbiamo continuare così".

Devi una birra a Berardi per l'assist?

"Si si, sicuro. Più di una birra. Abbiamo giocatori forti. Berardi ha giocato una grande partita come Boga, Lopez e peccato per il risultato finale ma questo è il calcio. Abbiamo perso ma era bello vedere questo ambiente oggi".

Che dimensione sta prendendo il Sassuolo?

"Il nostro obiettivo è stare nella parte sinistra della classifica. Oggi abbiamo visto che la Roma, anche se arrivava dopo la sosta, hanno giocato con i migliori e significa tanto per noi, credono che siamo forti. Il Sassuolo lavora bene e possiamo migliorare".

Dionisi come De Zerbi?

"Abbiamo cambiato un po' il nostro modo di giocare. Attacchiamo un po' di più la profondità e giochiamo colpo su colpo, con coraggio, lo abbiamo fatto anche con la Roma. Il mister è molto bravo in questo".