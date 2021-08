Roma-Fiorentina, MOURINHO: "È un peccato che i giocatori non siano in campo quando la gente canta l'inno" (VIDEO)

Al termine della vittoria contro la Fiorentina per 3-1 nella prima giornata di Serie A, José Mourinho ha parlato ai cronisti e, ai microfoni dei canali di casa giallorossa, ha dedicato anche un pensiero ai tifosi: "È un peccato che quando la gente canta l'inno i giocatori non siano ancora in campo, perché penso che ci sarebbe più emozione per i ragazzi. Io ero in panchina ad aspettare ed è veramente bellissimo. Lo sapevo già da avversario, immagina adesso che sono sulla panchina della Roma".

