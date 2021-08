Roma-Fiorentina, MOURINHO: "Stesse emozioni di 20 anni fa. Rispetto per la Fiorentina, ma vogliamo attaccare"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Fiorentina, prima giornata di campionato, ha parlato ai microfoni dei cronisti il tecnico giallorosso José Mourinho. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Che emozioni prova?

"Le stesse di 20 anni fa, non cambiano. Quando sei appassionato di calcio e di quello che fai non cambia niente. Feeling e ambizioni non cambiano mai".

Come ha trasmesso alla squadra questo feeling?

"Il lavoro è stato fatto prima, ora è un giorno per rilassarsi e poi concentrarsi. Abbiamo lavorato in campo per tanto tempo. Abbiamo analizzato l'avversario di oggi che è di qualità, dobbiamo cercare di attaccarli e fare male".

Che Fiorentina si aspetta?

"Abbiamo guardato le idee di Italiano con lo Spezia, ma ovviamente sono squadre diverse. Ma alcuni principi degli allenatori non cambiano mai, poi abbiamo analizzato qualche partita di precampionato. La Fiorentina ha qualità individuale ed è ben allenata, gioca in modo fantastico sulle fasce, cerca di pressare alto, non ha paura e non viene qui per giocare per un punto. Rispettiamo la Fiorentina, ma anche loro devono farlo".