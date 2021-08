Roma-Fiorentina, MANCINI: "Bisogna seguire Mourinho, la squadra sta cambiando sotto l'aspetto mentale"

Oltre a Mourinho, nel prepartita di Roma-Fiorentina, prima giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni dei cronisti anche il difensore giallorosso Gianluca Mancini. Le sue dichiarazioni:

MANCINI A DAZN

Come ha lavorato Mourinho nel cambio di mentalità?

"Nelle amichevoli e già giovedì in Conference League sotto l'aspetto mentale abbiamo visto che la squadra sta cambiando. Il mister ha portato la sua mentalità, lo conosciamo e bisogna stargli dietro altrimenti non giochi".

Come si ferma Vlahovic?

"Conosciamo le sue qualità, ci sono attaccanti forti in Serie A e ogni domenica è difficile. Lo fermiamo con concentrazione e quello che abbiamo preparato".