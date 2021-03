Roma-Genoa, SMALLING: «Non possiamo perdere punti»

Queste le dichiarazioni di Chris Smalling, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Genoa

SMALLING A DAZN

Ci aveva detto che stava bene fisicamente, non ce lo aspettavamo così, sempre in anticipo quando è partito in progressione. Che partita è stata?

Sto bene, quando lavori tanto in settimana arrivi alla partita con la voglia di giocare e di aiutare la squadra. Non è stato facile, il Genoa si è difeso bene, potevamo chiuderla prima ma l'importante è aver vinto.

Ricorda l'episodio del suo tocco di mano su Destro?

Si, ricordo, ma quasi non me ne sono accorto, non stavo nemmeno guardando il pallone. La decisione dell'arbitro è stata giusta.

C'era anche l'anno scorso. Percepisce il passo in avanti della Roma?

Sappiamo che non possiamo lasciare punti per strada, ne abbiamo già persi troppi in stagione. Siamo vicini al secondo e al terzo posto ma anche al quinto o al sesto, non c'è qualcosa di simile negli altri campionati. La pressione è tanta, dobbiamo fare un passo avanti in questo senso ma oggi lo abbiamo anche dimostrato: non importa come arrivano, i 3 punti sono sempre l'obiettivo.

La prossima intervista in italiano?

Molto presto, cercherò di sbrigarmi (ride, ndr)

SMALLING A ROMA TV

Grande partita, avevi detto che stavi recuperando a livello fisico e così è stato.

Mi sento bene, non vedevo l'ora di tornare. Ho saltato tante partite quest'anno. Si è visto un buono spirito collettivo e la squadra ha lottato fino alla fine.

Sei pronto per giocare queste 4 partite?

Assolutamente, lavoro forte per farmi trovare pronto, in condizione e per giocare ogni 3-4 giorni. Sono abituato a giocare spesso e nei grandi club si è chiamati a giocare tante partite in rapida successione. E' bello allenarsi ma ai giocatori piace giocare le partite e spero di poterlo fare giovedì.

Ti trovi meglio centrale o centro-sinistra?

Per me non fa molta differenza giocare al centro, a destra o a sinistra. Lavoriamo tutta la settimana per essere flessibili nelle posizioni. Abbiamo movimenti, a volte si abbassa il centrocampista o il terzino. Per me non è importante questo tipo di posizione, riusciamo a scambiarci e, ad esempio, nell'ultima partita io e Bryan ci siamo scambiati posizione. Lavoriamo duro in settimana su questo, il mister insiste molto su questo e sta a lui la decisione finale.