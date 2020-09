Hellas Verona-Roma, Faraoni: "Abbiamo giocato contro una grande squadra a ritmi alti. Nella ripresa la partita era a nostro favore"

La Roma non va oltre lo 0-0 nella prima giornata della Serie A 2020/2021 sul campo dell'Hellas Verona. I gialloblù dopo un primo tempo in cui sono stati schiacciati dai giallorossi, hanno reagito nella ripresa senza però trovare mai la rete del vantaggio. Al termine della gara Davide Faraonisi è presentato ai microfoni dei cronisti per commentare il risultato. Queste le sue parole.

FARAONI A DAZN

Ti vediamo privo di forze, quanto vale questo punto?

Vale tanto, abbiamo giocato contro una grande squadra a ritmi alti. Faccio i complimenti ai nuovi, si sono adattati subito.

Nel primo tempo Verona un po' teso, poi Juric ha iniziato a gridare dalla tribuna...

Non siamo riusciti ad accorciare bene, loro giocavano di prima e non siamo riusciti a sfondare sulle fasce, nella ripresa è stato diverso e infatti la partita era a nostro favore.

Gli applausi dei tifosi?

Ci mancavano tanto, spero che entreranno sempre più tifosi.

Sono partiti big e arrivati ragazzi nuovi, la stagione dell'anno scoros è ripetibile?

Difficile ripetersi ma abbiamo un gruppo forte, sta a noi far integrare i nuovi e farli sentire a loro agio.