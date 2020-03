Cagliari-Roma, VILLAR: «Felice della fiducia di Fonseca, lavoro per occasioni come queste»

Queste le dichiarazioni di Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Cagliari:

VILLAR A ROMA TV

Non era facile esordire in una gara così. Cosa hai pensato quando hai saputo che avresti giocato?

Molto contento della fiducia del mister. Lavoro per avere queste occasioni, sono contento per il risultato

Quali sono state le indicazioni di Fonseca?

Mi ha detto di fare quello che so fare, è il motivo per cui mi hanno preso. E' un mese che mi spiega molte cose in allenamento, oggi le ho provate a mettere in pratica

Che sensazioni hai avuto?

Contento per l'esordio, per la partita e per la vittoria (risponde in italiano, ndr)

Complimenti per la prestazione, hai preso anche dei rischi, sei andato in profondità...

Ho corso molto durante la gara, il Cagliari è una buona squadra, ha giocatori come Nainggolan e Luca Pellegrini. Sono molto contento per la vittoria

Qual è il ruolo che preferisci?

Ovviamente sono pronto a giocare dovunque mi voglia il mister. Preferisco la posizione in cui ho iniziato la gara, da numero 8, ma ho ricoperto tutte e tre le posizioni. Ringrazio il mister per la fiducia.