Genoa-Roma, Nicola: "Ci siamo messi in difficoltà da soli. Destro? Non è in condizione, ma lo aspettiamo"

Al termine della partita fra Genoa e Roma, finita 3-1 grazie alle reti di Under, Dzeko e all'autogol di Biraschi e all'unica rete dei liguri firmata Pandev, Nicola, allenatore dei rossoblù ha parlato ai cronisti. Ecco le sue parole:

NICOLA A SKY SPORT

Pur nella sconfitta il pubblico si è schierato con la squadra...

"Sì, anche stasera ha dato prova di quanto sia fondamentale per noi. Penso abbiano apprezzato la prestazione. Nel primo tempo non siamo stati così coraggiosi come nel secondo tempo. Nella ripresa abbiamo fatto 4 tiri noi, come loro. Sono soddisfatto del secondo tempo e dopo una settimana di lavoro riesco già ad intravedere delle cose, sono soddisfatto di questo. Nel secondo tempo ho visto grinta di non voler mollare mai".

Ci sono margini di miglioramento soprattutto in difesa...

"Sì, ma non ci interessa degli errori individuali dei singoli. Ragioniamo come squadra. Ciò che conta è reagire e sopperire come squadra. Sicuramente ci siamo messi in difficoltà in un paio di occasioni. Se giochiamo così con la voglia di aggredire, potremo essere più pericolosi".

A che punto è Destro?

"E' arrivato che era a corto di lavoro, lo aspettiamo. Quando starà bene avrà la possibilità di dimostrare. Non abbiamo alcuni giocatori da tempo. La capacità di questo gruppo è sentirsi importante".