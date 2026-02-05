Ranieri su Gasperini: "Martellerebbe anche Dio se venisse qui come ds. Massara fa anche la società. Io sto nel mezzo"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, il senior advisor Claudio Ranieri ha parlato del carattere del tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini, e del rapporto con Massara, ds del club. Le sue parole:

Dalle tensioni esce energia creativa o possono in qualche modo minare la serenità?

"Credo che nel nostro ambiente, allenatore-società, non credo. Sono due caratteri differenti: a Gian Piero piace stare lì a martellare. Se venisse qui Dio come ds, farebbe lo stesso. Lui arriva la mattina, batte i pugni e ti pungola. Massara è una persona molto riflessiva e calma, incassa bene e fa il suo lavoro. Non dobbiamo dimenticarcelo, Massara fa anche la società: sente allenatore e società. Io sto nel mezzo".