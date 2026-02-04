Clicky

Pellegrini protagonista dell'iniziativa 'Scuola Attiva': "Ho vinto una coppa che ne vale mille. Il gol più bello? La punizione al derby" (VIDEO)

04/02/2026 alle 11:12.
pellegrini-iniziativa-scuola-attiva

Questa mattina Lorenzo Pellegrini è stato il protagonista della splendida iniziativa 'Scuola Attiva' organizzata da Sport e Salute in collaborazione con Adidas e il centrocampista della Roma si è recato all'Istituto Comprensivo Matteo Ricci della scuola primaria 'Fiume Giallo'. Il numero 7 ha sostituito Gianluca Mancini, il quale nella giornata di ieri è stato operato per la frattura delle ossa nasali rimediata contro l'Udinese, e i bambini lo hanno intervistato facendogli alcune domande.

Il gol più bello?
"La punizione nel derby vinto 3-0".

Cosa sogni per il futuro?
"Ho tre bambini, più piccoli di voi e il mio sogno è che stiano bene".

Quante coppe hai vinto?
"Ne ho vinta una che per me vale come mille".