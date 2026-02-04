Pellegrini protagonista dell'iniziativa 'Scuola Attiva': "Ho vinto una coppa che ne vale mille. Il gol più bello? La punizione al derby" (VIDEO)

Questa mattina Lorenzo Pellegrini è stato il protagonista della splendida iniziativa 'Scuola Attiva' organizzata da Sport e Salute in collaborazione con Adidas e il centrocampista della Roma si è recato all'Istituto Comprensivo Matteo Ricci della scuola primaria 'Fiume Giallo'. Il numero 7 ha sostituito Gianluca Mancini, il quale nella giornata di ieri è stato operato per la frattura delle ossa nasali rimediata contro l'Udinese , e i bambini lo hanno intervistato facendogli alcune domande.

Il gol più bello?

"La punizione nel derby vinto 3-0".

Cosa sogni per il futuro?

"Ho tre bambini, più piccoli di voi e il mio sogno è che stiano bene".

Quante coppe hai vinto?

"Ne ho vinta una che per me vale come mille".

Lorenzo #pellegrini durante “Lezioni in palestra”, evento organizzato da Sport e Salute e Adidas nella scuola primaria Fiume Giallo di #Roma. “Ho vinto solo la #conferenceleague, ma per me vale mille”, racconta il centrocampista della #asroma pic.twitter.com/KwclUzfg2k — Niccolò Maurelli (@auroma16_) February 4, 2026



