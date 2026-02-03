Udinese-Roma, Mancini operato per frattura alle ossa nasali. Lunedì disponibile per il Cagliari con mascherina

Sconfitta di misura per la Roma ad Udine. Un ko che fa scivolare la squadra di Gasperini al quinto posto e che per la prima volta in stagione vede i giallorossi fuori dalle prime 4. Nel corso del primo tempo della sfida inoltre, Gianluca Mancini ha riportato un duro colpo al naso a seguito di uno scontro con Atta al 30' di gioco che ha provocato una vistosa fuoriuscita di sangue per il 23 giallorosso, per il quale è stato necessario l'intervento dello staff medico. Il difensore è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura delle ossa nasali. L'operazione è perfettamente riuscita. Il giocatore verrà dimesso nelle prossime ore e potrà riprendere l'attività agonistica indossando una mascherina protettiva.