DYBALA: "A Roma sto bene. Gli allenamenti di Gasperini sono duri, è molto esigente. Malen si è adattato molto velocemente" (VIDEO)

Paulo Dybala, fermo ai box, si racconta al canale YouTube dell’ex rugbista argentino Augustin Creevy, commentando anche alcune delle magliette tenute a casa, soffermandosi in particolare su una della Juventus e quella di Samuel, della Roma.

Su Malen: "È venuto qui nel mercato invernale e si è adattato molto velocemente. È un altro calcio rispetto a quello inglese. Ha giocato bene (contro il Cagliari ndr.). Spero possa andare al Mondiale. Lui è venuto sapendo di giocare e di potersi mettere in mostra e sta già facendo gol".



Sull’ambiente e Totti: "A Roma sto bene, la gente è molto appassionata di calcio, ma soprattutto della Roma. Totti ieri non l’abbiamo visto: non scende perché ora non è nel club (All'Olimpico contro il Cagliari ndr.). È una figura, un dio. È incredibile. Ieri lo hanno inquadrato e la gente impazzisce".

Con Gasperini ci si allena tanto? "Sì, molto. È molto esigente e gli allenamenti sono duri. Oggi il calcio è molto intenso e fisico: altrimenti ti passano sopra. Ora tutti sono bestie, velocissimi e forti. Negli ultimi anni faccio molto pilates, che mi aiuta a livello muscolare, soprattutto a rinforzare i muscoli profondi che normalmente non alleni".





