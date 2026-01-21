GASPERINI: "Roma-Stoccarda occasione per chi ha giocato meno. Ryan Friedkin a Trigoria? La cosa più importante di questi mesi, è un valore aggiunto"

SKY SPORT - Domani alle ore 21 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Stoccarda, valido per la settima giornata della fase campionato di Europa League. Dopo aver parlato in conferenza stampa , Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni anche all'emittente televisiva. Ecco le sue parole alla vigilia della gara.

A che punto è la crescita della Roma? Verso quale sviluppo cerca di tendere?

"Andiamo avanti partita dopo partita, ma 21 giornate di campionato e 6 di Europa League sono un bel segnale. Cerchiamo di ottenere i risultati e contemporaneamente di far crescere l'organico, che numericamente ha qualche difficoltà. Ora sono arrivati Malen e Vaz, ma la società è attenta alle opportunità per migliorare la squadra e poi fare risultati".

Come si gestiscono le sfide con Stoccarda e Milan?

"La partita contro il Milan ruba i pensieri della squadra e dei tifosi, visto anche le vittorie e la posizione che abbiamo in classifica. Lo Stoccarda è un'ottima squadra e ci giochiamo la possibilità di andare direttamente agli ottavi. Può essere un'opportunità per vedere la crescita dei giocatori più giovani".

Ghilardi e Ziolkwoski sono i candidati per sostituire Hermoso?

"Sì, forse anche entrambi. Il reparto difensivo è quello più a rischio numericamente. Ndicka ha giocato tutta la Coppa d'Africa ed è arrivato di recente, poi c'è Mancini. Può essere un'occasione per Ziolkowski e Ghilardi per far vedere la loro crescita".

Ha legato a Trigoria Ryan Friedkin fino a quando non arriverà un'ala sinistra?

"La presenza di Ryan Friedkin è stata la cosa più importante di questi primi sei mesi. Non era mai successo che la presidenza rimanesse qui a Roma per così tanto tempo e per noi rappresenta un valore aggiunto perché possiamo avere delle risposte immediate. Inoltre loro possono avere meglio la percezione di questa società così importante. Dal mese di gennaio usciremo più legati e convinti di ciò che dobbiamo fare".

Che Stoccarda si aspetta?

"Squadra forte e migliorata rispetto all'anno scorso. Con l'Atalanta ho vinto in casa dello Stoccarda ma era stata una partita equilibrata. Lo sarà anche domani sera, è un impegno molto importante e rappresenta un metro di valutazione per i giocatori che hanno avuto meno spazio".