GASPERINI: "Sognare lo scudetto? Speriamo che il risveglio sia positivo..." (VIDEO)

RAI 1 - Gian Piero Gasperini torna a parlare durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. Il tecnico giallorosso ha rilasciato un'intervista al TG1, che andrà in onda questa sera. Di seguito un'anticipazione:

La Roma è prima in classifica, ai tifosi ha detto che sono liberi di sognare. Sognare lo scudetto?

"Tutti sono liberi di sognare, si può fare tranquillamente. Speriamo che il risveglio sia positivo. Intanto godiamoci questo momento".

L'importante è crederci...

"Quello sicuramente, i giocatori con il loro atteggiamento e comportamento ci credono in ogni partita. Siamo solamente all'inizio. Quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono".