SVILAR: "Gasperini sta portando una mentalità vincente" (VIDEO)

SKY SPORT - Mile Svilar è intervenuto in videochiamata nel corso dell'intervista di Nemanja Matic, suo ex compagno in giallorosso, al programma "Sky Calcio - L'Originale". "Il mio rapporto con Matic risale a tanti anni fa, quando ho dormito a casa sua a Londra quando lui giocava al Chelsea. Avevo un letto però ho ancora fame, non c'era nulla da mangiare a casa (ride, ndr)", così Svilar ha raccontato un episodio di quando aveva 10 anni circa ed è stato ospite di Matic a Londra poiché i due avevano lo stesso procuratore.

Il portiere della Roma, poi, ha parlato anche di Gian Piero Gasperini: "Sta portando tanta mentalità vincente, tutti gli allenamenti sono come le partite e ci tiene molto. Andiamo avanti così".

