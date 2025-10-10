Italia-Svezia Under 21, PISILLI: "Cerco di dare sempre il 100%. Poco spazio alla Roma? Non ho problemi con Gasperini"

L'Italia Under 21 vince 4-0 contro la Svezia nel match valido per la terza giornata delle qualificazioni all'Europeo e tra i protagonisti della sfida c'è Niccolò Pisilli, autore di una grandissima doppietta nel primo tempo. Al termine della gara il centrocampista della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

PISILLI A RAI 2

Che voto ti dai?

“Do un grande voto alla squadra. Oggi abbiamo giocato una grande partita di squadra e i gol sono merito dei miei compagni. La mia seconda rete è frutto di un'azione bellissima”.

Barzagli ha detto che la tua seconda rete è stata davvero un bel gol...

“Sì, l'azione è stata veramente bella. Abbiamo giocato con coraggio partendo da dietro e ribaltando l’azione. E' stato un bel gol di squadra”.

In Under 21 ti stai prendendo lo spazio che ti sta mancando a Roma...

“Io penso sempre a lavorare e a migliorare. Quando vengo messo in campo cerco di dare il 100% sia con la Nazionale sia con la Roma. Io do sempre il massimo, ma a volte le cose vanno meglio e in altre occasioni peggio”.

Gasperini avrà visto la partita e sarà contento...

“Parlerò con Gasperini quando rientrerò a Trigoria, ma non ho alcun tipo di problema con lui”.