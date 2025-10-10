Under 21, Italia-Svezia: Pisilli parte dal 1' (FOTO)

Alle ore 18:15 va in scena la partita tra Italia e Svezia, valida per le qualificazioni all'Europeo Under 21. Gli Azzurrini hanno vinto le prime due gare e si trovano al secondo posto (a pari merito con la Polonia in testa per la differenza reti) nel Gruppo E a punteggio pieno, mentre la nazionale svedese è quarta a quota 3. Il commissario tecnico della Nazionale, Silvio Baldini, ha deciso di puntare su Niccolò Pisilli: il centrocampista della Roma partirà infatti dal primo minuto e il reparto di centrocampo sarà completato da Lipani e Ndour.