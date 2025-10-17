GASPERINI: "Il nucleo della squadra? L'obiettivo è coinvolgere gradualmente tutti i calciatori. Contro l'Inter mi aspetto una prestazione coraggiosa e competitiva" (VIDEO)

SKY SPORT - Domani alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Inter, valido per la settima giornata di Serie A. Dopo aver parlato in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni anche all'emittente televisiva. Ecco le sue parole alla vigilia della gara.

Roma-Inter può essere uno spot per il calcio italiano?

"È quello che ci auguriamo tutti, entrambe le squadre cercano il risultato attraverso il gioco. Può venire fuori una bella partita per il pubblico e questo è un obiettivo di tutti".

Che momento è per la Roma? E che prestazione si aspetta?

"Mi aspetto una prestazione coraggiosa e competitiva contro una delle migliori squadre in Europa. È un confronto che può darci la misura del nostro momento e del nostro valore. Ci siamo conquistati di giocarla in una posizione ambiziosa, conosciamo il loro valore e sarà una serata attesa per i tifosi".

C'è un blocco che ha contribuito a dare identità alla Roma…

"Mi sono affidato inizialmente a loro, lo ritengo importante perché sono giocatori abituati a stare insieme. Ora sto cercando di inserirne altri con maggiore minutaggio e devo dire che stanno rispondendo bene. L’obiettivo è coinvolgere gradualmente tutti quanti".

Tutti quanti li avrà sempre nelle ultime ore dopo la sosta…

"Questa è una situazione alla quale siamo abituati e riguarda tutte le squadre. Questo comporta di organizzare una partita così importante all’ultimo giorno. La prima gara dopo la sosta è sempre una incognita".

Che tipo di riconoscibilità diversa ha l’Inter di Chivu?

"È un allenatore che ha dato subito un’identità diversa rispetto a Inzaghi. Ha dato una pressione più alta alla squadra e anche una capacità offensiva, ci lavora molto. Si vedono già differenze, mi piace molto quello che sta facendo. Non era facile entrare dopo Inzaghi. Sta lavorando con qualità e personalità".

Lautaro affronta la miglior difesa del campionato…

"E noi affrontiamo uno dei top mondiali… Questo è uno dei motivi per cui sabato sarà una partita che tutti aspettano".

