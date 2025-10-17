Conferenza stampa, GASPERINI: "Abbiamo fatto due buone settimane di lavoro a Trigoria. La sosta è un'incognita ma vale per tutti" (VIDEO)

Terminata la sosta per le nazionali, la Roma è pronta a tornare in campo e lo farà sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico contro l'Inter nel big match valido per il settimo turno di Serie A. Oggi, giornata di vigilia della partita, Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza direttamente dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini" di Trigoria alle ore 13:45. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.

"La squadra, quando c'è la sosta, è divisa in due tronconi. I nazionali hanno fatto il primo allenamento ieri, Ndicka farà il primo oggi... Ma questo è normale con la sosta. Con gli altri che sono rimasti qui abbiamo fatto due buone settimane".

Come sta Dybala? Può riproporlo in attacco come falso nove?

"Le soluzioni che abbiamo sono conosciute. Dybala ha fatto due buone settimane, sono servite molto a lui, a Pellegrini e a tutti gli altri. Sono soddisfatto di quanto fatto in questi giorni. Tanti hanno giocato in nazionale, è difficile avere il polso della loro condizioni ma l'incognita della sosta vale per tutti".

