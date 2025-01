RANIERI: "La squadra è motivata, vogliamo andare avanti in Europa. Rensch? È bravo e ha tempi di inserimento magnifici" (VIDEO)

SKY SPORT - Alla vigilia della sfida di Europa League in casa dell'AZ Alkmaar Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva. Le sue dichiarazioni:

Ha un ricordo in questa giornata particolare.

"Ci tenevo a ricordare Gigi Riva, che è scomparso un anno fa. Bomber della Nazionale italiana, eroe di Cagliari e mi sembra giusto ricordarlo".

Quanto siete sensibili all'aspetto di una competizione internazionale come l'Europa League?

"Io sono sensibile a tutto perché vorrei sempre vincere. Conosciamo la qualità dell'AZ, è la squadra più giovane d'Europa, è la squadra più giovane olandese. Va in transizione a tremila all'ora, non si ferma mai e verso il 70' fa dei cambi e corre ancora di più. Ci aspetta una gran bella prova e sono curioso di vedere come sapremo reagire, soprattutto alle transizioni".

Come ha trovato la squadra alla luce della rifinitura?

"La squadra sta bene. I ragazzi sono motivati, non dico che questo mi lascia tranquillo ma sono sicuro che faremo una buona partita".

Ha curato tutto, resta solo il mal di trasferta. Ci siamo quasi, è una questione di tempo?

"Me lo auguro, dico sempre che più andiamo avanti e più si avvicina perché prima o poi dovremo vincere, no? Speriamo di poterlo fare, ci teniamo ad andare avanti in Europa".

Quale qualità ha Rensch e dove deve migliorare?

"È un ragazzo che non ha prepotenza fisica, ma ha dei tempi di inserimento magnifici. Ha buon piede, destro e sinistro. Dove deve migliorare? È bravo, mi piace e ci darà sicuramente delle grandi soddisfazioni".

