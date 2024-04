DE ROSSI: "Milan fortissimo, l'avrei evitato volentieri. Ma noi siamo in condizione e l'umore è alle stelle" (VIDEO)

Milan-Roma si avvicina e mister Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso a poche ore dal big match europeo, valido per l'andata dei quarti di Europa League. Ecco le sue parole: "Il derby ti fa ubriacare un po' troppo di gioia, non è facile tenere tutti con la testa sulla partita decisiva, ma quando c'è una partita così importante in un palcoscenico così bello e prestigioso ci aiuterà a renderci conto che il match vinto sabato è passato e va solamente tenuto tra i ricordi".

Con che sentimento si arriva a una partita del genere?

"Conosci meglio l'avversario, viaggi meno e questo può essere un vantaggio. Il Milan è una squadra che avremmo evitato volentieri, sono fortissimi".

Come hai studiato il Milan?

"Studiamo questo Milan che a volte è devastante, ha punti deboli ma allo stesso tempo tantissimi punti di forza. Dobbiamo essere molto attenti, il periodo nero sembra alle spalle e noi siamo qui per provare a dargli fastidio e a batterli come quando accadeva nel periodo in cui non riuscivano a fare tanti punti".

Molti giocatori stanno dimostrando le qualità: partiamo sereni da questo punto di vista?

"Partiamo sereni e in tanti, solo Azmoun è indisponibile. Gli squalificati verranno con noi dato che rimarremo a Milano per preparare la partita contro l'Udinese, che sarà molto importante. I ragazzi sono in condizione, alcuni sono più stanchi perché hanno giocato il derby, ma l'umore è alle stelle".