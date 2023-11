MOURINHO: "Domani Lukaku gioca. Sarri? È stata una critica aperta alla Lega, aspetto la risposta istituzionale" (VIDEO)

Dopo aver parlato in conferenza stampa all'Eden Arena alla vigilia di Slavia Praga-Roma di Europa League, in programma domani alle 18.45, il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto anche ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

L'importanza di questa sfida?

"Siamo in un'ottima posizione per qualificarci. L'anno scorso abbiamo provato la difficile esperienza di arrivare secondi nel girone e abbiamo giocato il playoff a febbraio contro una squadra che arrivava dalla Champions, è stata dura quindi sarebbe importante risparmiare il playoff a febbraio. Possiamo farlo vincendo domani, pareggiando domani e vincendo una delle altre oppure perdendo domani di un solo gol con due partite da giocare. Ci sono modi diversi aritmeticamente per fare un risultato positivo per noi domani. Ma nelle ultime 7-8 partite tra campionato ed Europa abbiamo perso solo con l'Inter, se possiamo continuare di vincere le partite è quello che vogliamo".

Domani ci sarà tutto esaurito all'Eden Arena e l'allenatore dello Slavia ha detto che sarà la partita della vita.

"Sono d'accordo con lui, per me tutte le partite sono le partite della vita. È uno stadio piccolo, bellissimo con un tifo forte e una buona squadra, che ha l'anima tipica delle squadre che giocano per vincere i campionati e che vincono spesso ogni weekend. Sarà dura per noi, ma cercheremo di portare a casa il risultato".

Considerando il valore tecnico dello Slavia, si aspettava che Sarri la definisse un'amichevole per la Roma?

"Noi allenatori parliamo tante volte e ogni tanto esce qualcosa che non vogliamo dire o che la gente interpreta in modo diverso. In questo caso la mia interpretazione è che si possono sentire offesi giocatori, allenatore e tifosi dello Slavia e non io. È una buona squadra, da noi ha questo rispetto e da mister Sarri no, ma magari è stata una battuta infelice. Del suo discorso per me la cosa più importante è la critica obiettiva e aperta alla Lega Serie A. Io ho avuto il piacere della risposta, allo stesso modo ora aspetto la risposta istituzionale".

Lukaku giocherà domani dal 1' o sarà gestito?

"Gioca, non c'è gestione".

(sport.sky.it)

Il portoghese ha parlato anche ai canali ufficiali del club giallorosso: "Lo stadio è bello caldo, lo Slavia ha qualità. Per fare quel risultato all'Olimpico abbiamo giocato molto bene, soprattutto nel primo tempo. La qualificazione è molto vicina, finire primo nel girone significa avere due partite in meno a febbraio. Conosciamo questa difficoltà perché l'anno scorso abbiamo giocato questo playoff e dobbiamo cercare di fare un risultato che ci lascia in controllo del destino del girone per cercare di finire primi".

È un periodo in cui si giocano tante partite, anche durante le difficoltà la Roma mostra grande spirito di gruppo.

"Questo sempre. È una squadra che dopo il 4-1 col Genoa, anche con infortuni importanti, ha avuto una reazione vincendo 6 partite in 7 partite, è gente unita che vuole fare bene, è gente umile. Siamo così".

Domani ci saranno i tifosi in trasferta, quanto è importante avere una spinta in più?

"È sempre importante e loro sono sempre fondamentali per noi. All'Olimpico è sempre una dimensione diversa ma il percorso che abbiamo fatto negli ultimi due anni è bellissimo e loro sono sempre stati con noi: sono stati anche a Bodo, a Tirana e a Budapest. Per noi è una gioia averli domani. Per la quarta volta sarò uno di loro perché non posso fare l'allenatore".