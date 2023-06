PELLEGRINI: "La Roma è una famiglia e rimarrà unita. Grazie per il vostro amore, giocheremo le battaglie future sempre insieme" (VIDEO)

La Roma deve dimenticare la delusione per la sconfitta subita in finale di Europa League e nella giornata odierna è arrivato il messaggio incoraggiante da parte del vice capitano Gianluca Mancini. Non poteva mancare, però, quello del capitano Lorenzo Pellegrini, il quale ha parlato ai canali ufficiali del club: "Ciao a tutti, sono passate un po' di ore dalla finale di Budapest. Volevo rivolgere un pensiero a tutti i nostri tifosi, chi era negli stadi, chi a casa e chi ha combattuto fino alla fine insieme a noi. Siete stati unici, volevo ringraziarvi perché sin dalla partita di presentazione contro lo Shakhtar Donetsk fino alla finale di mercoledì ci avete mostrato sempre tutto il vostro amore e tutto quello che avete fatto per noi in questa stagione ci rimarrà per sempre sulla pelle e nel cuore. Volevamo regalarvi un'altra gioia immensa, un altro trofeo, non ci siamo riusciti, ma insieme a voi sembra sempre tutto più facile. Le battaglie future che ci aspetteranno le giocheremo sempre insieme. Non ho mai nascosto quelle che erano le nostre ambizioni, ho sempre cercato di infondere certezza ai miei compagni e sarà quello che continuerò a fare. Domenica ci aspetta una partita importante e vogliamo restituirvi l'abbraccio che voi ci avete dato durante tutta la stagione. Sono qui per ricordare a tutti che l'AS Roma è una grande famiglia e rimarrà sempre unita".

