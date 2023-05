MOURINHO: "Dobbiamo gestire Smalling, Dybala ed El Shaarawy. Non possiamo pensare solo a difenderci" (VIDEO)

Intervenuto anche in conferenza stampa, José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Bayer Leverkusen-Roma, match valido per il ritorno della semifinale di Europa League e in programma domani alle ore 21. Ecco le parole dello Special One.

MOURINHO A SKY SPORT

Come vive la vigilia?

“Normale, prima della partita si dorme bene e dopo la partita si dorme male. Non dipende dal risultato, dopo la partita c’è tanta adrenalina e pressione, dopo non si dorme bene. Non è una partita normale, è una vigilia normale ma non è una partita normale, ci si gioca una finale, vogliamo dare il massimo”.

Smalling e Dybala possono giocare 90 minuti?

“Non penso, però sono arrivati da noi dopo il lavoro che hanno fatto con i medici e i preparatori atletici, sono in condizione per giocare. Siamo noi che dobbiamo gestirli e pensare a quello che può essere la gara, se è meglio che la inizino o la finiscano. È importante avere anche El Shaarawy a disposizione”.

All’andata siete stati bravi a togliere spazio ai loro velocisti. Si immagina un sistema di gioco simile?

“Non te lo so dire, dipende dalla direzione che prenderà la gara. Difendere per 90 minuti un vantaggio di 1-0 è dura, sicuramente abbiamo bisogno di avere la palla, di giocare e di segnare. Siamo una squadra che di solito è organizzata e concentrata, i ragazzi hanno anche quello spirito e quella mentalità di sofferenza in grado di soffrire. Non possiamo pensare solo a difenderci perché dobbiamo segnare”.

Inter in finale di Champions League?

“Commento domani, ora penso alla Roma”.

