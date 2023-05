Europa League, Bayer Leverkusen-Roma: conferenza stampa di Mourinho e Matic posticipata a causa del traffico. I due non parleranno prima delle 19:15

Domani la Roma si giocherà l'accesso alla finale di Europa League e prima di conquistare questo incredibile traguardo dovrà superare lo scoglio Bayer Leverkusen. Dopo aver vinto per 1-0 all'andata, i giallorossi scenderanno in campo domani alle ore 21 alla BayArena nel match di ritorno. Oggi José Mourinho e Nemanja Matic interverranno in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle domande dei cronisti. A causa di un forte ritardo dovuto al traffico molto intenso nella città di Leverkusen, i due non parleranno prima delle 19.15. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta testuale.