PELLEGRINI: "Sto bene, i punti di sutura sono l'unico fastidio. Domani saremo pronti per la battaglia" (VIDEO)

SKY SPORT - Oltre ad aver parlato in conferenza stampa, Lorenzo Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni dell'emittente televisiva. Ecco le parole del capitano giallorosso alla vigilia di Real Sociedad-Roma, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League: "Sto bene, l'unico fastidio che ho in questo momento è legato alla presenza dei punti. Abbiamo fatto tutti i controlli e sono andati bene, anche la mia sensazione fin da subito è sempre stata positiva, sono sempre stato bene. Sono molto tranquillo".

Sulla Real Sociedad.

"Vorranno tenere tanto il pallone e cercheranno di metterci in difficoltà con tanti uomini tra le linee. Noi abbiamo la nostra strategia di gioco e sono sicuro che domani saremo pronti per questa battaglia. Per noi è una cosa positiva".

