Conferenza stampa, MOURINHO: "Domani la partita più importante della stagione, giocherà la squadra che mi da più garanzie"

DALLO STADIO ANOETA MDR - Alla vigilia della sfida di ritorno contro la Real Sociedad, con in palio i quarti di finale di Europa League, Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa. Con lui Lorenzo Pellegrini. LAROMA24.IT seguirà in diretta testuale l'evento:

L'intervento di Josè Mourinho:

Alguacil ha caricato lambiente. Cosa si aspetta?

"Rispetto le dichiarazioni di Alguacil , sta caricando i suoi e sta usando un paese come Nazareth per caricare l'ambiente, ma sempre in maniera rispettosa. fa il suo lavoro e lo fa bene, è unbravo allenatore nel comunicare con la sua gente. Questo è il vantaggio delle squadre che giocano in casa la seconda partita. Noi abbiamo la nostra strategia e siamo fiduciosi"

Domani la Roma scenderà con la miglior formazione?

"La prossima partita è sempre la più importante. Domani è la più importante della stagione, venerdì sarà la partita di domenica. Giocherà la squadra che nella mia analisi ci da più garanzie"