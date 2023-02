MANCINI: "Dobbiamo limitare il Salisburgo e andare subito in vantaggio. Mi dispiace per l'infortunio di Abraham"

SKY SPORT - Dopo essere intervenuto in conferenza stampa al fianco di José Mourinho, Gianluca Mancini ha rilasciato ulteriori dichiarazioni all'emittente televisiva. Il difensore si è soffermato su Roma-Salisburgo, match valido per il ritorno dei playoff di Europa League e in programma domani alle ore 21. Queste le parole del centrale.

Domani?

"Dobbiamo stare attenti ai loro inserimenti, alla loro velocità,cercare di limitarli e andare presto in vantaggio, segnando più di un gol".

Hai offerto qualcosa ad Abraham per lo scarpino in faccio?

"Sono contento che abbia recuperato. Mi dispiace, è stato uno scontro sfortunato. Qualcosa gli offrirò, se segnasse domani sarebbe ancora meglio".