MOURINHO: "Contento per l'amore e il rispetto ricevuti. Oggi è un bel giorno"

SKY SPORT - Il 26 gennaio è un giorno speciale per José Mourinho. L'allenatore della Roma compie 60 anni e tutto il mondo del calcio ha dedicato un messaggio di auguri allo Special One. Il tecnico è stato festeggiato con una torta anche dalla squadra e dallo staff nello spogliatoio del centro sportivo "Fulvio Bernardini". Intercettato dal giornalista Angelo Mangiante all'esterno di Trigoria, Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno del suo compleanno: "Sono molto contento perché ho ricevuto tanti messaggi, tanto amore, tanto rispetto. Dalla famiglia e dagli amici te lo aspetti, da chi non conosci fa emozionare. Oggi è un bel giorno".