LLORENTE: "Un onore essere qui e lavorare di nuovo con Mourinho. Un passo importante nella mia carriera" (VIDEO)

ROMA TV+ - Prime parole di Diego Llorente in giallorosso: dopo l'ufficialità il difensore spagnolo, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Leeds, ha rilasciato la prima intervista al canale ufficiale di casa giallorossa. Le sue dichiarazioni:

Raccontaci le emozioni da giocatore della Roma.

"Per me è un onore essere qui. Quando si è presentata l'occasione non ho avuto dubbi. La Roma è un grandissimo club, è uno step importante nella mia carriera. Posso solo dire che sono molto contento e che ho molta voglia di aiutare la squadra".

Com'è nata questa trattativa?

"Il mio procuratore mi ha parlato dell'interesse della Roma negli ultimi giorni di mercato. Inizialmente non pensavo di muovermi. Ma quando si è prospettiva la possibilità di venire alla Roma, non ci ho pensato due volte. Dovevo semplicemente venire qui e sfruttare al massimo questa opportunità".

Il tuo esordio è arrivato con Mourinho al Real Madrid, puoi raccontarlo?

"Conservo dei ricordi molto belli, soprattutto relativi all'apprendimento. Avevo sostanzialmente contatti quotidiani o comunque molto frequenti con la prima squadra, che era allenata da Mourinho. Ho imparato molto dai giocatori e anche dallo staff tecnico, che trattava sempre bene i giocatori provenienti dal vivaio. Ho un ricordo molto felice di quel periodo".

Che effetto ti fa rivederlo a Roma?

"È passato molto tempo ma sembra che sia successo ieri. Sono passati diversi anni. Nel calcio non sai mai con chi ti potrai rincontrare nel corso della carriera. Come ho detto, per me è un onore e sono molto contento di poter lavorare nuovamente con lui perché ho un bel ricordo di Mourinho".

La città?

"La prima cosa che mi viene in mente è 'bellissima'. È una città spettacolare, non penso ci sia un posto migliore per continuare a giocare a calcio. Sia a livello sportivo sia a livello personale penso sia un passo avanti importante nella mia carriera".

(continua)