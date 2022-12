PELLEGRINI: "Ho sempre sognato di alzare un trofeo con la Roma. La passione dei tifosi giallorossi è unica"

FOUR FOUR TWO - Dopo l'anticipazione rilasciata nella giornata di ieri, ecco altri stralci dell'intervista di Lorenzo Pellegrini alla rivista britannica. Il capitano si è soffermato sull'arrivo di José Mourinho, la vittoria della Conference League e il rapporto con Chris Smalling. Queste le sue dichiarazioni.

Che emozioni hai provato quando Mourinho è stato annunciato come nuovo allenatore della Roma?

"È stato eccitante, innanzitutto perché nessuno se lo aspettava. Nessuno sapeva niente, lo abbiamo scoperto praticamente nello stesso momento in cui la Roma lo ha annunciato. È un allenatore che ha scritto la storia del calcio, ha trasformato questo sport e fa ancora di tutto per continuare a vincere, è un qualcosa che ci infonde ogni giorno. Con Mourinho qui da un anno e mezzo ho avuto nuove sensazioni. Riesce a infonderti dentro delle emozioni da trasmettere in campo. Sono onorato e orgoglioso di lavorare con lui".

Quanto è stato emozionante vincere da capitano con il club che hai sempre amato la finale di Conference League, il primo trofeo europeo dopo 61 anni?

"Tutto il percorso è stato speciale. Fin dall'inizio abbiamo creduto di poter vincere. Vincere è stata la realizzazione di un sogno per me. Ho sempre sognato di alzare un trofeo con questa maglia e la scorsa stagione è stata la mia prima vera stagione da capitano. Essere riuscito a combinare queste due cose è stato veramente emozionante".

Le celebrazioni a Roma sono state speciali, avete girato la città su un bus.

"Qualcuno potrebbe dire che tutta quella passione è venuta fuori dal fatto che la Roma non vinceva un trofeo da parecchi anni. Non è così, è la passione dei nostri tifosi ed esiste solo qui a Roma. Riuscire a celebrare una coppa, un gol o una vittoria con la stessa passione è unico. Questo è un club speciale".

Sembra che tu abbia un gran rapporto con Smalling. Lui continua a segnare dai tuoi calci di punizione...

"Gli ho chiesto di recente dove mi avrebbe portato fuori a cena, quest'anno gli ho già fatto tre assist. Abbiamo detto: ogni tre assist, una cena fuori. Una cena top, però! Lui è eccezionale, un grande dentro e fuori dal campo".