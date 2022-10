IBANEZ: "Sarà difficile contro il Betis, ma sappiamo cosa dobbiamo fare in campo" (VIDEO)

Roger Ibanez presenta la sfida di domani, in cui la Roma affronterà il Betis nella quarta giornata della fase a giorni dell'Europa League. Il centrale brasiliano, già intervento in conferenza stampa al fianco di José Mourinho, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni.

IBANEZ A ROMA TV+

"Sarà una partita difficile, sono una squadra forte ma abbiamo lavorato bene e visto quello che dobbiamo fare in campo. Quando arriveremo lì dobbiamo andare il più forte possibile".

C'è ancora tanto da giocare, mancano 3 partite. Il destino è ancora nelle mani della Roma.

"Sì, abbiamo ancora 3 partite che sono importantissime per noi. Dobbiamo fare dei punti. Adesso dobbiamo concentrarci su questa partita e spingere forte".

Come sta la squadra? Ora è il momento di dare qualcosa in più.

"Domenica abbiamo vinto e ora abbiamo questo impegno europeo. Dobbiamo dare il massimo. Abbiamo avuto qualche infortunio, ma questo fa parte del calcio. Quelli che sostituiranno gli infortunati devono lavorare e dare sempre il massimo per aiutare la squadra".