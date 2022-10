Conferenza stampa, MOURINHO: "Infortuni? Ho imparato a piangere meno e vivere la realtà"

Vigilia di Europa League per la Roma, impegnata domani nella sfida, decisiva per il girone, contro il Real Betis. Come di consueto parlerà in conferenza stampa da Siviglia Josè Mourinho, che sarà accompagnato da Roger Ibanez. LAROMA24.IT seguirà in diretta testuale l'evento.

LE PAROLE DI MOURINHO

Quest'anno tanti infortuni tra tarumatici e muscolari. La preparazione anomala può aver influito? Chi è in vantagigo tra Belotti e EL Shaarawy?

"La domanda è buona, è una cosa di cui se ne parla da molto. Ora è il momento di viverla questa situazione Già 4-5 anni si fa si parlava di questo mondiali, ora è allo porte e viviamo questa situazione. Ho imparato a piangere meno rispetto a prima e vivere la realtà .Dire che si gioca troppo, che i giocatori di oggi hanno una vita e una carriera completamente diversa. Dire che i club iù ricchi sono privilegiati perchè hanno una rosa più luga. Secondo me ci sono i ricchi, i poveri e i meno ricchi. I poveri giocano una partita a settimana, i ricchi con le loro rose possono giocare anche una volta al giorno. I meno ricchi sono quelli più in difficoltà, perchè giocano le stesse partite dei ricchi ma con meno giocatori. Belotti o El Shaarawy? Tutto aperto"