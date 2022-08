CAMARA: "Avevo offerte ma volevo giocare qui. L'Olimpico? Magnifico" (VIDEO)

Primo giorno da giocatore della Roma per Mady Camara che dopo esser sbarcato ieri nella capitale ed aver assistito al match col Monza dalla tribuna, oggi è stato ufficializzato dal club giallorosso e si è allenato a Trigoria. Queste le sue parole nell'intervista ai canali giallorossi:

Che effetto ti fa essere un giocatore della Roma?

"Vorrei ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto. Sono molto contento di essere alla Roma"

Ci racconti com'è andata la trattativa?

"Ci sono state diverse conversazioni e diverse offerte ma per me la Roma è sempre stata la prima scelta. Volevo giocare qui"

Adesso come ti immagini la Serie A?

"Ovviamente i campionati sono diversi tra loro, ho già affrontato il Milan e so che la Serie A non è semplice. Bisogna lavorare e credere in quello che si fa. Poi, con il lavoro, i risultati arrivano"

Come immagini sarà lavorare con Mourinho?

"Per me è un onore poter lavorare con uno dei migliori allenatori del mondo"

Che contributo pensi di poter dare alla squadra?

"Ci saranno diverse competizioni da affrontare ma la squadra ha una rosa molto lunga. Io sono qui per aiutare la squadra a vincere dei trofei. Dobbiamo puntare a vincere le competizioni a cui partecipiamo. Il campionato, l'Europa League, la Coppa Italia: abbiamo i giocatori per affrontarle al meglio. Dovremo dare il massimo per arrivare fino in fondo"

C'è una foto di qualche anno fa mentre indossi la maglia della Roma. Ci racconti questa storia?

"E' stato mio cugino, che giocava in Marocco, a darmi la maglia. Penso fosse il 2013, è stato lui a darmi quella maglia della Roma e l'ho tenuta come ricordo"

Anche da professionista hai continuato a seguire la Roma?

"Sì, ho continuato a seguirla. Negli anni ci sono stati molti grandi giocatori che hanno indossato questa maglia. Tra questi, un mio compagno di Nazionale, Diawara. Seguivo giocatori come De Rossi, Totti, ce ne erano diversi che mi piacevano"

Anche se dalla tribuna, ieri hai potuto conoscere il tuo nuovo stadio

"E' stato magnifico, il tifo era molto caldo. Non vedo l'ora di giocare davanti a loro"

C'è qualcosa che vuoi dire ai tifosi?

"Voglio dire che darò tutto per renderli felici"