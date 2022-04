MKHITARYAN: "Domani dobbiamo essere più maturi, sarebbe un onore vincere qualcosa con la Roma"

SKY SPORT - Dopo aver parlato in conferenza stampa con Mourinho, Mkhitaryan è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva alla vigilia di Roma-Bodo, ritorno dei quarti di finale di Conference League. Le sue dichiarazioni:

Hai vinto tanto in carriera e sei un leader di questa Roma Domani non conta il curriculum?

"È giusto, è quello che ho già detto in conferenza stampa. Non conta che abbiamo vinto, ma quello che faremo domani. Dobbiamo lottare durante i 90' ancora di più, speriamo di vincere. Non giocheremo solo noi, ma anche la panchina e i tifosi".

Vi hanno messo in difficoltà sul piano dell'intensità fisica, cambierete qualcosa rispetto ai precedenti?

"Sarebbe meglio fare questa domanda da fare all'allenatore..."

Ma tu sei vice allenatore...

"Non ancora (ride, ndr). Ma posso dire che dobbiamo essere più maturi domani, perché dobbiamo segnare 1, 2 o 3 gol e non prenderne nessuno. Solo vincendo possiamo passare in semifinale, per noi è una grande occasione giocare in casa e andare avanti".

A che punto è la costruzione della mentalità vincente, che è il primo step dell'allenatore?

"Motivare i giocatori, questa è la cosa immensa. Ogni giocatore deve capire che anche senza motivazione ognuno deve motivarsi da solo ed essere preparato per la partita. Tutti capiscono l'importanza della partita e di passare in semifinale perché lottiamo, sono qui da 3 anni e non abbiamo vinto niente. E per me sarebbe un onore vincere qualcosa con la Roma".

Cosa vi sentite di garantire per domani sera?

"Non posso garantire niente, ma faremo il massimo per vincere e lottare fino alla fine perché sappiamo che questa è una partita della vita per noi".