MOURINHO: "Squadra unita. Domani con responsabilità e pressione, Smalling giocherà" (VIDEO)

Queste tre squadre racchiuse in 3 punti vi obbligato a non concedere passi falsi.

"Se vinciamo siamo matematicamente qualificati, se perdiamo penso che siamo fuori. Dobbiamo giocare con questo senso di partita decisiva. Abbiamo fatto un punto in due partite col Bodo. Siamo in una situazione ancora di vantaggio con lo Zorya. Dobbiamo giocare con senso di responsabilità e anche con pressione, che per me è positiva e mi piace. Non sono preoccupato che i giocatori sono rilassati, non si può esserlo quando si gioca una partita decisiva. La Roma è superiore ma domani si decide tutto, dobbiamo vincere".

Si sta battendo per costruire una mentalità vincente. Che posto occupa in questo senso l'immagine del gruppo che festeggia insieme dopo la vittoria di Genova, compreso chi non ha giocato come Zaniolo?

"Fa piacere, significa che il gruppo è unito. Ne abbiamo parlato nel momento più dolce della stagione, nei momenti di difficoltà la squadra deve stare unita. Non eravamo in crisi di gioco, ho visto e rivisto la partita di Venezia ho visto una crisi di risultato e non di gioco. A Genova sentivamo la pressione e la responsabilità di vincere, la squadra è stata unita. Mi è piaciuto molto vedere che un giocatore in panchina e a fare riscaldamento ha sentito quel momento lì".

Smalling è stato fuori due mesi. È pronto per dare il suo apporto alla difesa?

"Sì. A Genova magari sarebbe stato un rischio farlo giocare per 90 minuti, è andato in panchina e nel momento in cui Kumbulla era in difficoltà era pronto per giocare anche 8-9 minuti e per aiutare la squadra a vincere. Nei giorni successivi da domenica si è allenato, in questo momento è in condizione di iniziare la partita e domani giocherà".

