PINTO: "Mourinho-Dzeko? Rapporto speciale, speriamo che il bosniaco resti. Se lavoriamo bene i titoli arriveranno". CALVO: "Il tecnico ci farà alzare l'asticella"

Nel corso dell'evento per svelare il calendario della prossima stagione di Serie A, è intervenuto in collegamento con lo studio di Dazn Tiago Pinto. Il general manager della Roma ha trattato diversi temi relativi al club giallorosso, di seguito le sue dichiarazioni:

"Buonasera a tutti, mi dispiace non essere lì con voi. Stiamo lavorando per Mourinho e per la Roma. Siamo entusiasti per il suo arrivo ma abbiamo tanto lavoro da fare".

Dzeko sembra carico:

"E' motivato e sta bene fisicamente. Mourinho carica tutti i giocatori ma ha un rapporto speciale con Dzeko. Speriamo possa rimanere con noi anche la prossima stagione".

Sul feeling tra Mourinho e la società:

"Uno come Mourinho si convince con i progetti, le idee, ma anche con il cuore. Ha subito parlato del feeling con i Friedkin. Lui ha vinto ovunque e noi siamo riusciti a convincerlo a venire. Credo abbia trovato nella Roma la sfida giusta".

Sul progetto sostenibile da conciliare con le vittorie:

"Nell'immediato dobbiamo vincere domani in amichevole. Credo che Mourinho sia stato bravo in conferenza stampa quando ha detto che tutti parlano di titoli mentre noi dobbiamo parlare di lavoro. Questo non significa che non siamo qui per vincere, ma sappiamo che è una strada che va percorsa con il lavoro. Se lavoriamo bene i titoli arriveranno".

Sempre nel corso dell'evento della Lega, è intervenuto anche Francesco Calvo, Chief Operating Officer del club giallorosso:

"A Roma dall'annuncio di Mourinho c'è grandissimo entusiasmo, anche all'interno della società. Il tecnico permetterà alla Roma di alzare l'asticella. Si dice che il diavolo sta nei dettagli, e su questo Mourinho è molto attento. Per questo c'è ottimismo".