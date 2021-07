Serie A, sorteggiato il calendario: si parte con Roma-Fiorentina, derby alla 6a giornata. Napoli alla 9a e alla 33a, Mou ritrova l'Inter alla 16a e alla 34a. Juventus alla 8a e alla 21a. PINTO: "C'è tanto lavoro da fare"

Attesa finita: oggi sarà svelato il calendario della Serie A 2021/22, il sorteggio sarà trasmesso in diretta su Dazn e sugli account social ufficiali e il canale Youtube della Lega Serie A. Si parte il 22 agosto, mentre l'ultima giornata è in programma il 22 maggio. Sono previsti cinque turni infrasettimanali, cinque soste per gli impegni delle Nazionali e la pausa natalizia tra il 26 dicembre e il 2 gennaio.

Al via con una novità principale: per la prima volta il calendario presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata. Tra i criteri per la compilazione del calendario e i vincoli previsti: non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri; l'alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società Cesena-Spezia, Empoli-Fiorentina, Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma, Napoli-Salernitana, Spal-Venezia.

Inoltre, nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano

LIVE

19.45 - Di seguito il calendario completo delle partite in Serie A della Roma per la prossima stagione:

Girone d'andata:

1a giornata (22 agosto): ROMA-Fiorentina

2a giornata (29 agosto): Salernitana-ROMA

3a giornata (12 settembre): ROMA-Sassuolo

4a giornata (19 settembre): Verona-ROMA

5a giornata (22 settembre): ROMA-Udinese

6a giornata (26 settembre): Lazio-ROMA

7a giornata (3 ottobre): ROMA-Empoli

8a giornata (17 ottobre): Juventus-ROMA

9a giornata (24 ottobre): ROMA-Napoli

10a giornata (27 ottobre): Cagliari-ROMA

11a giornata (31 ottobre): ROMA-Milan

12a giornata (7 novembre): Venezia-ROMA

13a giornata (21 novembre): Genoa-ROMA

14a giornata (28 novembre): ROMA-Torino

15a giornata (1 dicembre): Bologna-ROMA

16a giornata (5 dicembre): ROMA-Inter

17a giornata (12 dicembre): ROMA-Spezia

18a giornata (19 dicembre): Atalanta-ROMA

19a giornata (22 dicembre): ROMA-Sampdoria

Girone di ritorno:

20a giornata (6 gennaio): Milan-ROMA

21a giornata (9 gennaio): ROMA-Juventus

22a giornata (16 gennaio): ROMA-Cagliari

23a giornata (23 gennaio): Empoli-ROMA

24a giornata (6 febbraio): ROMA-Genoa

25a giornata (13 febbraio): Sassuolo-ROMA

26a giornata (20 febbraio): ROMA-Verona

27a giornata (27 febbraio): Spezia-ROMA

28a giornata (6 marzo): ROMA-Atalanta

29a giornata (13 marzo): Udinese-ROMA

30a giornata (20 marzo): ROMA-Lazio

31a giornata (3 aprile): Sampdoria-ROMA

32a giornata (10 aprile): ROMA-Salernitana

33a giornata (16 aprile): Napoli-ROMA

34a giornata (24 aprile): Inter-ROMA

35a giornata (1 maggio): ROMA-Bologna

36a giornata (8 maggio): Fiorentina-ROMA

37a giornata (15 maggio): ROMA-Venezia

38a giornata (22 maggio): Torino-ROMA

19.43 - Parola a Francesco Calvo, Chief Operating Officer della Roma: "A Roma dall'annuncio di Mourinho c'è grandissimo entusiasmo, anche all'interno della società. Il tecnico permetterà alla Roma di alzare l'asticella. Si dice che il diavolo sta nei dettagli, e su questo Mourinho è molto attento. Per questo c'è ottimismo".

19.41 - Roma-Venezia alla penultima, si chiude con Torino-Roma

19.37 - Ancora girone di ritorno: Roma-Juve alla 21a, poi Empoli in trasferta e Genoa in casa per i giallorossi. Ritorno col Sassuolo alla 25a, poi l'Hellas, lo Spezia e l'Atalanta. Quindi Udinese, il derby - come anticipato - e Samp.

19.35 - Il girone d'andata per la Roma si chiuderà con la trasferta a Genova contro la Samp

19.34 - Alla 15a sarà Bologna-Roma, trasferta dei giallorossi con lo Spezia alla 17a, Atalanta-Roma alla 18a

19.33 - 12a, 13a e 14a: Venezia-Roma, Genoa-Roma e Roma-Torino

19.31 - Interviene Beppe Marotta, cui viene chiesto di commentare le dichiarazioni di Mourinho sulla vittoria di uno scudetto senza però pagare gli stipendi: "Mourinho lo si capisce da tempo, è una volpe... E' abituato a stuzzicare gli avversari, ad innervosirli e, forse, a stimolarli. Sto al gioco, siamo qui per cercare di divertire e questi siparietti servono".

19.28 - Parola anche a Marco Materazzi, che commenta la scelta di Mourinho: "Si è preso una bella gatta da pelare, si sono presi 3 anni di tempo per vincere ma lui è uno che vuole ottenere risultati prima. Avrà avuto delle garanzie... Ora gira in vespa a Trigoria, vedremo se riuscirà a farlo anche tra 3 anni..."

19.25 - 10a e 11a: Cagliari-Roma e Roma-Milan

19.09 - Prende la parola Tiago Pinto, in collegamento da Trigoria:

"Buonasera a tutti, mi dispiace non essere lì con voi. Stiamo lavorando per Mourinho e per la Roma. Siamo entusiasti per il suo arrivo ma abbiamo tanto lavoro da fare".

Dzeko sembra carico:

"E' motivato e sta bene fisicamente. Mourinho carica tutti i giocatori ma ha un rapporto speciale con Dzeko. Speriamo possa rimanere con noi anche la prossima stagione".

Interviene Tare, interpellato sull'arrivo di Sarri e sul dualismo con Mourinho:

"Sarri ha acceso un grande entusiasmo in città e penso che il derby di Roma si vedrà in tutto il mondo con grande piacere"

Parola nuovamente a Pinto:

"Uno come Mourinho si convince con i progetti, le idee, ma anche con il cuore. Ha subito parlato del feeling con i Friedkin. Lui ha vinto ovunque e noi siamo riusciti a convincerlo a venire. Credo abbia trovato nella Roma la sfida giusta".

Sul progetto sostenibile da conciliare con le vittorie:

"Nell'immediato dobbiamo vincere domani in amichevole. Credo che Mourinho sia stato bravo in conferenza stampa dicendo che tutti parlano di titoli mentre noi dobbiamo parlare di lavoro. Questo non significa che non siamo qui per vincere, ma sappiamo che è una strada che va percorsa con il lavoro. Se lavoriamo bene i titoli arriveranno".

19.08 - Mourinho ritrova l'Inter all'Olimpico alla 16a giornata, gara di ritorno alla 34a

19.07 - Juventus-Roma alla 8a giornata, Roma-Napoli alla 9a giornata, il ritorno contro i partenopei si disputerà alla 33a

19.06 - Svelato anche il turno del derby di ritorno, che si disputerà alla 30a giornata

19.04 - Svelata anche la 7a giornata: sarà Roma-Empoli

18.58 - Alla 5a giornata la Roma affronterà in casa l'Udinese, mentre sarà derby con la Lazio (fuori casa) alla 6a giornata.

18.55 - 3a giornata: Roma-Sassuolo. 4a giornata: Hellas Verona-Roma.

18.53 - Nella 2a giornata la Roma farà visita alla Salernitana in trasferta.

18.50 - Svelata la prima giornata del girone di ritorno (20a giornata): sarà Milan-Roma.

18.45 - Sorteggiata la prima giornata del girone d'andata: la Roma di José Mourinho debutta allo stadio Olimpico contro la Fiorentina.

18.40 - Francesco Totti, assente alla cerimonia, invia un video messaggio: "A differenza di Marco (Materazzi, ndr) e Ciro (Ferrara, ndr) io lavoro. Grazie ai ragazzi della Nazionale italiana, sono fiero di essere ambassador della Lega Serie A. Un abbraccio virtuale a tutti, ci vediamo sui campi", le parole dell'ex capitano della Roma.

