MAYORAL: "Contento alla Roma, qui so che migliorerò molto" (VIDEO)

Alla vigilia di CSKA Sofia-Roma, ultima giornata della fase a gironi di Europa League con la Roma già qualificata ai sedicesimi da prima, Borja Mayoral, oltre che in conferenza stampa, ha parlato ai microfoni del canale giallorosso: "Mi trovo bene e credo che la squadra stia facendo bene. È positivo avere in rosa molti giocatori da ruotare nelle due competizioni. Sappiamo che non è facile, ma credo che lo stiamo facendo bene. Dobbiamo continuare su questa strada. Posso migliorare ancora molto. In fin dei conti ho 23 anni, sono giovane. Sono in una squadra in cui so che migliorerò molto e lo sto già facendo. Sono qui da appena due mesi, ma mi trovo bene e sono molto contento. Ho molta voglia di continuare ad imparare e di continuare a lavorare".

"Per quello che ho potuto vedere in questi due mesi, come ho detto, soprattutto il fatto che i difensori sono molto forti e le squadre si concentrano molto di più sulla tattica rispetto alla Spagna. Ma questo ti consente di rimanere sempre concentrato per cercare sempre lo spazio e capire come far male alla difesa avversaria. Per questo credo di poter migliorare molto, perché sono abituato al calcio spagnolo che è diverso. E, in quanto attaccante, questo potrà risultare utile per la mia carriera", ha aggiunto sulla Serie A.