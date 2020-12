CRISTANTE: "Napoli alle spalle, pensiamo alle prossime. Ruolo? Decide il mister in base alle esigenze" (VIDEO)

Ai canali giallorossi, dopo la conferenza stampa, ha parlato Bryan Cristante alla vigilia del match europeo contro lo Young Boys. Le dichiarazioni del centrocampista della Roma: "Napoli? Partita chiusa, è andata male ma dobbiamo lasciarcela alle spalle e guardare solo alle prossime".

"In Europa sappiamo bene che sia in Champions sia in Europa League sono tutte partite difficili, ci sono squadre intense e con ottima qualità. Sicuramente arrivare una partita di anticipo con la possibilità di vincere il girone vuol dire che abbiamo fatto un bel percorso in Europa finora", ha aggiunto.

"Più partite giochi in una posizione più acquisisci segreti e confidenza col ruolo. Mi sto trovando bene, in questo momento stiamo facendo buone partite e stiamo costruendo bene da dietro. Poi decide il mister in base alle esigenze se devo giocare a centrocampo o in difesa", ha concluso.