Conferenza stampa, CRISTANTE: «Il ko con il Napoli un caso isolato. Noi male contro le grandi? Non ricordo grandi sconfitte» (FOTO e AUDIO)

Bryan Cristante è il calciatore designato per la conferenza stampa pre Roma-Young Boys. Dopo il tecnico Fonseca il centrocampista della Roma parla alla vigilia del match di Europa League. Queste le sue parole:

Contro il Napoli per la prima volta la Roma è sembrata lunga e spezzata in campo: come mai?

Sicuramente non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo visto tra ieri ed oggi i nostri errori. E' stata la prima partita sbagliata, domani dovremmo fare bene

Il totale blackout del centrocampo?

Come ho già detto non abbiamo fatto bene. E' un caso isolato, indubbiamente anche il Napoli ha dei meriti.

Fonseca le ha disegnato un ruolo "alla Bonucci". Ad oggi si trova meglio come primo uomo in costruzione?

In questo momento c'è bisogno di me in quel ruolo, con il tempo si prende confidenza. Il mister deciderà dove schierarmi.



Avete parlato tra di voi del vostro rendimento contro le grandi?

No, perché sinceramente non pensa sia vero. In questa stagione e in quella passata contro le grandi abbiamo sempre fatto bene, ricordo poco sconfitte e non abbiamo mai affrontato il discorso

Lo Young Boys, come giudica i prossimi avversari?

Sono un'ottima squadra, pressano in modo intenso, li abbiamo rivisti in questi giorni. Dovremo fare un'ottima prestazione per portare a casa il primo posto