DZEKO : "Non vedevo l'ora che la Bundesliga ricominciasse, nel weekend ho visto tutte le partite possibili"

La Germania è stato il primo paese a far riprendere il campionato da dove era stato interrotto prima della pandemia. Ma quello che si è presentato agli occhi dei tifosi tedeschi, e non solo, è stato un calcio diverso rispetto a quello che avevano lasciato qualche mese fa. Le partite si sono giocate in un silenzio surreale, senza tifosi che, con cori e bandiere, rendono unica l'atmosfera nello stadio. Per non parlare delle 'non-esultanze' dei giocatori al momento del gol, senza la possibilità di abbracciarsi come al solito. Fatto sta che il pallone, seppur timidamente, è tornato a rotolare sui campi della Bundesliga, attirando milioni di telespettatori. E non solo della Germania, ma anche degli altri paesi europei, tra cui l'Italia dove ben 155mila persone (abbonate a Sky) si sono sintonizzate sulla partita Borussia-Schalke 04 e 230mila hanno invece preferito seguire la diretta gol della giornata. Davanti alla tv c'era anche il centravanti della Roma Edin Dzeko, lui che ha giocato tra l'altro nella Bundesliga con la maglia del Wolfsburg per tre anni e mezzo (Wolfsburg che ha ripreso la corsa in campionato con il piede giusto, con la vittoria per 2-1 contro l'Augusta). "Non vedevo l'ora che la Bundesliga ricominciasse – ha dichiarato l'attaccante bosniaco al portale tedesco – Nel weekend ho guardato tutte le partite che potevo guardare. Ho detto a mia moglie scherzando 'Per favore, non disturbarmi!' Spero che tutto andrà bene".