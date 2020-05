La Bundesliga spacca in due il popolo del pallone

In Germania il calcio ritrovato fa felici televisioni e club, ma non i tifosi, soprattutto degli ultrà. La Bundesliga ha riaperto i battenti con partite non entusiasmanti, stadi vuoti, triste silenzio di sottofondo e persino con qualche scena patetica dei giocatori del Borussia Dortmund che festeggiano sotto la curva vuota. Il lato positivo è per Sky tedesca che ha stabilito il record con 6 milioni di spettatori davanti alla tv. Non hanno gradito gli ultrà, come quelli del Colonia ("I vostri soldi sono più importanti della vostra salute").

Anche Sky italiana indirettamente ha beneficiato del ritorno del calcio in diretta con 155mila persone che hanno guardato Borussia-Schalke 04 e 230mila che hanno preferito la diretta gol della giornata. Ora attendiamo la prova del nostro campionato in piena estate.

(Il Giornale - E. Pagnoni)