PEREZ: "Le sensazioni sono positive, non vedo l'ora di iniziare. Convinto dalle parole di Fonseca" (VIDEO)

ROMA TV - Giornata di ufficialità quella della Roma che in mattinata ha reso noti gli ingaggi di Villar e Carles Perez. Proprio l'esterno spagnolo, giunto dal Barcellona per sostituire l'infortunato Zaniolo sulla fascia destra, ha rilasciato le sue prime parole da giocatore giallorosso ai microfoni dell'emittente televisiva del club. Questa un'anticipazione delle sue dichiarazioni:

"Le sensazioni sono positive. So che lascio una società molto importante come il Barcellona, ma arrivo in un club altrettanto importante come la Roma. Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con in compagni. Ho già parlato con il mister e conosciuto diverse persone. Le parole di mister Fonseca mi hanno convinto e ho preso la decisione. L’ho visto e mi ha detto che mi spiegherà il modo di giocare della squadra e quello che vuole da me. Non vedo l’ora di iniziare e darò al mister quello che vuole da me".